Россиянки назвали желаемое количество детей

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Около 70 процентов опрошенных россиянок хотели бы иметь одного или двух детей. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата.

Согласно опросу, проведенному среди женщин в 2022 году, 71,6 процента желают иметь одного или двух детей, при этом в 2017 году число таких россиянок составляло 65,3 процента. Количество женщин, которые хотят иметь только одного ребенка, увеличилось с 17 процентов (2017 год) до 23 процентов (2022 год).

Однако тех, кто хочет стать многодетными мамами, стало меньше. О троих детях мечтают 18,9 процента, о четверых — 2,9 процента, а о пятерых и более — 1,9 процента, передает РБК.

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