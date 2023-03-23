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Bloomberg: США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: США боятся последствий отрицания плана Китая по Украине
Фото: whitehouse

Власти Соединенных Штатов боятся, что полное отрицание китайского плана по урегулированию ситуации на Украине может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

— Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание (плана КНР — прим. «ВМ») может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и от экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире, — говорится в сообщении.

В материале Bloomberg указывается, что представители американской администрации беспокоятся в связи с недавно прошедшей встречей президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Соединенные Штаны пытались «держать Китай в стороне» с самого начала украинского конфликта, однако все вышло наоборот.

21 марта российский лидер заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, к подобному соглашению должны быть готовы на Западе и Украине. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.

Официальная встреча президента России и председателя Китая состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

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