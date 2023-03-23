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Москвичей пригласили провести выходные в музее славянской письменности «Слово»

Араз Салехов
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Москвичей пригласили провести выходные в музее славянской письменности «Слово»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В выходные в музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ состоится ряд мероприятий. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— ВДНХ приглашает горожан провести выходные в музее славянской письменности «Слово». Участие в мероприятиях бесплатное, необходима регистрация, — говорится в сообщении.

Например, 25 марта в 12:00 пройдет квиз «Порадуй князя», приуроченный ко Дню памяти благоверного князя Даниила Московского. В этот же день в 15:00 состоится лекция «Много слов», ее прочтет социолингвист и антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андриан Влахов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На ВДНХ также стартовала масштабная программа «Учитель или наставник?», посвященная Году педагога и наставника. Первый тематический цикл «Учителя учителей» будет посвящен писателям-педагогам.

20 марта состоялось открытие выставки, посвященной истории жилищно-коммунального хозяйства столицы. Мероприятие проходит в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

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