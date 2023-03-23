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В Сети опубликовали кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя

Араз Салехов
Происшествия
В Сети опубликовали кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Фото: shutterstock

В Сети появилось видео с уничтожением надводного беспилотника украинской армии, который пытался атаковать бухту в Севастополе. Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду, после этого близ места падения видны черные клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в городе. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу поручил представить девушек-военнослужащих к наградам за уничтожение БПЛА. Кроме того, им выпишут денежную премию.

Украина Россия Севастополь Беспилотники
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