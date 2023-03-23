Темпы усыновления несовершеннолетних в Санкт-Петербурге показали рост в 2022 году

Фото: shutterstock

Найти семью по итогам прошлого года удалось для 1464 детей-сирот в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в комитете по социальной политике города.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге усыновлены 3688 детей, в приемных семьях находятся 2576 ребят, а в семьях опекунов и попечителей — 2714. При этом если речь идет непосредственно про усыновление (удочерение), то в 2022-м таких случаев насчитывалось 148, в 2021-м — 131, а в 2020-м — 124, передает издание «Невские новости».

В начале марта комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете на усыновление детей из России семьями в недружественных странах, передает ФАН.

Больше половины россиян считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 70 процентов опрошенных россиянок хотели бы иметь одного или двух детей. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата. Согласно опросу, проведенному среди женщин в 2022 году, 71,6 процента желают иметь одного или двух детей, при этом в 2017 году число таких россиянок составляло 65,3 процента.