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РБК: Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз

Лейла Алиева
В мире
РБК: Россия увеличила поставки платины в Китай почти в 300 раз
Фото: пресс-служба Совфеда

Поставки в Китай российской платины увеличились с начала года в 279 раз. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РБК со ссылкой на информацию главного таможенного управления Китая.

— Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмма до 1,67 тонны), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов), — говорится в сообщении.

Также увеличились поставки родия в шесть раз в денежном выражении. Причиной резкого скачка торговли драгоценным металлом между Россией и Китаем стала переориентировка экономики РФ с Запада на Азию, передает РБК.

Помимо этого, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта голубого топлива по газопроводу и в сжиженном виде в Китай. Общие поставки составили 2,7 миллиарда кубических метров. Россия с большим отрывом обошла Катар, Туркменистан и Австралию.

Глава КНР Си Цзиньпин во время официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что охват сфер сотрудничества между двумя государствами постоянно расширяется, странам удается достичь важных результатов. Главные итоги этих переговоров — в материале «Вечерней Москвы».

Россия Китай Торговля Драгоценные металлы
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