Эксперт по финансовым рынкам Голубовский посоветовал вкладывать деньги в золото

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Вторая волна мирового банковского кризиса может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» станет золото.

Эксперт отметил, что не советует покупать доллары или евро, лучше вложить сбережения в инвестиционные монеты или слитки. Если случится кризис, то золото можно выгодно продать, если же кризиса не будет — оно будет медленно дорожать, передает ИА «НСН».

В настоящее время золото торгуется как валюта, можно купить даже один грамм. Также можно приобрести монетку «Георгий»: она имеет достаточно высокую стоимость, но это твердая гарантия того, что человек получит честную цену, добавил эксперт.

Количество наличной валюты, которую граждане РФ хранят «под матрасом», достигло рекордных величин. По данным ЦБ, по состоянию на 1 февраля 2023 года, объем наличной валюты на руках у россиян составил 105,4 миллиарда долларов, или 7,33 триллиона рублей, передает РИАМО.

Банк России в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.