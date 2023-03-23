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В России за сутки выявили 12 512 новых случае коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 12 512 новых случае коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1475 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 12 512 новых случае коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 13 759 пациентов, отмечается на портале.

Недавно стало известно, что в США резко увеличилось число заболевших смертельно опасной грибковой инфекцией Candida auris, которая отличается устойчивостью к большинству медикаментов. Подробнее о том, что это за грибок, чем он опасен, кто находится в группе риска и ждать ли вспышки заболевания в России, — в материале «Вечерней Москвы».

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «ВМ» рассказала, когда стоит ожидать окончания эпидемического сезона. По ее словам, сейчас в стране распространен грипп В, при этом общие показатели заражаемости ниже в сравнении с ноябрем или декабрем прошлого года.

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