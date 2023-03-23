В России за сутки выявили 12 512 новых случае коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1475 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 13 759 пациентов, отмечается на портале.

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