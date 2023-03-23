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Собянин: Основные работы в строящемся комплексе МГТУ им Баумана завершатся в начале 2024 года

Араз Салехов
Город
Собянин: Основные работы в строящемся комплексе МГТУ им Баумана завершатся в начале 2024 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты завершили монолитные работы в многофункциональном комплексе для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом в четверг, 23 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это будут два больших корпуса для отдыха и самоподготовки. Запланированы кафе, коворкинг, зоны для неформального общения и групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и зал музыки, — сказал он.

В ходе работ специалисты отделывают фасады, монтируют инженерные системы и благоустраивают прилегающие территории. Основные работы по проекту должны завершиться в начале 2024 года, написал Собянин в своем Telegram-канале.

21 марта мэр заявил, что в столице построят велопешеходный мост через реку Яузу. Сооружение свяжет два столичных района — Басманный и Лефортово. Он станет частью развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана.

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Строительство МГТУ им. Баумана Москва Сергей Собянин
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