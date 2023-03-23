Аксаков назвал сроки принятия закона о цифровом рубле

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Закон о цифровом рубле примут в апреле, а в мае он начнет действовать. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Он (закон — прим. «ВМ») сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать. Соответственно, у нас цифровой рубль тоже станет реальным, — рассказал он.

После принятия закона цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к активному эмитированию, передает РИА Новости.

16 марта Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении цифрового рубля. Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем отличие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.