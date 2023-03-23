Украинский генерал Сырский намекнул на «скорое» наступление в районе Артемовска

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Украинская армия в скором времени может перейти в наступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 23 марта, заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

— Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, — цитирует его РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил занимаемые подразделениями ВСУ позиции на Артемовском направлении. При этом офис не уточнил, какой именно населенный пункт посетил украинский лидер. Согласно сообщению, во время поездки Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на данном направлении.

10 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом.

На Западе возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» ВСУ. В случае его провала от помощи Украине могут отказаться большинство стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.