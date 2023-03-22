Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил занимаемые подразделениями ВСУ позиции на Артемовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в среду, 22 марта.

При этом офис не уточнил, какой именно населенный пункт посетил украинский лидер. Согласно сообщению, во время поездки Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на данном направлении.

Помимо этого, Зеленский вручил награды украинским военнослужащим, передает ТАСС.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил 22 марта о практически полной блокировке Артемовска российскими военнослужащими.

Под контролем российских сил по состоянию на 20 марта находились порядка 70 процентов территории города, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Алексей Живов выразил мнение, что основной разгар боевых действий наступит, когда начнется битва у границ ДНР и ЛНР, где располагаются укрепления. Сейчас, утверждает эксперт, проходит лишь один из ее этапов.