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Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил занимаемые подразделениями ВСУ позиции на Артемовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в среду, 22 марта.

При этом офис не уточнил, какой именно населенный пункт посетил украинский лидер. Согласно сообщению, во время поездки Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на данном направлении.

Помимо этого, Зеленский вручил награды украинским военнослужащим, передает ТАСС.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил 22 марта о практически полной блокировке Артемовска российскими военнослужащими.

Под контролем российских сил по состоянию на 20 марта находились порядка 70 процентов территории города, сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Алексей Живов выразил мнение, что основной разгар боевых действий наступит, когда начнется битва у границ ДНР и ЛНР, где располагаются укрепления. Сейчас, утверждает эксперт, проходит лишь один из ее этапов.

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