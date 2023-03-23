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Мишустин оценил траты на первоочередные действия правительства в условиях санкций

Араз Салехов
Экономика
Мишустин оценил траты на первоочередные действия правительства в условиях санкций
Фото: пресс-служба Госдумы

Россия в прошлом году потратила 12 триллионов рублей на выполнение плана первоочередных действий по развитию страны в условиях санкций. Это следует из отчета премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно предоставленным данным, эта сумма составляет около восьми процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Политик напомнил, что в 2022 году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны, сообщает РИА Новости.

Колумнист Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes рассказал, что российские банки выглядят устойчивее, чем западные, которые столкнулись с кризисом. Причину устойчивости банковой системы России эксперт видит в длительной работе Банка РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной.

В свою очередь профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори заявил, что западные санкции мало повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из сложных ситуаций.

Санкции Россия Михаил Мишустин
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