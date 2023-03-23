Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

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В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом в четверг, 23 марта, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

— Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в районе Гоксюн провинции Кахраманмараш в 12:19, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, очаг землетрясения залегал на глубине семь километров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта сообщил, что более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в стране, еще 115 тысяч пострадали. По его словам, в первые часы после землетрясения власти мобилизовали все силы на разбор завалов и ликвидацию последствий.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

В конце февраля землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.