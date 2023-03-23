Паркинг и предприятие по обслуживанию автомобилей могут появиться в Некрасовке

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улица Рождественская, дом № 27, корпус 3 Карта всех событий

В Некрасовке на юго-востоке Москвы предприниматель приобрел у города паркинг. Сооружение он сможет использовать для открытия автостоянки и предприятия по обслуживанию автомобилей. Об этом в четверг, 23 марта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Объект располагается по адресу улица Рождественская, дом № 27, корпус 3. Победитель аукциона на право владения подземным паркингом заключил с городом договор купли-продажи.

— Площадь объекта составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Сооружение можно будет использовать не только для открытия стоянки: на его части также можно организовать мойку, сервис, шиномонтаж, магазины сопутствующей торговли, — приводит слова Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что инвестор также стал владельцем земельного участка площадью более 200 квадратных метров.

Еще один паркинг предлагается построить в производственной зоне «Южная» в Зеленограде. Парковка будет востребованной среди работников предприятия и улучшит его транспортную доступность.