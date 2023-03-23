СК проверит факт нарушения половой неприкосновенности школьника в ТиНАО

Фото: СК РФ

По факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего в одной из школ ТиНАО проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 23 марта.

— В настоящее время следователями столичного СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. Следователи опрашивают педагогический состав учебного заведения и иных очевидцев, — рассказала она.

Иванова добавила, что процессуальное решение будет принято после проверки.

В Ленинградской области школьный учитель по информатике подозревается в развращении девочки. По данным следствия, 31-летний преподаватель пригласил 13-летнюю девочку к себе домой, после чего изнасиловал ее.