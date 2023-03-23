Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений

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Финляндия исключила из санкций арест судна с российскими удобрениями, которое было задержано в порту Котка. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе финского МИД.

— Правительство (Финляндии) получило запрос покупателя удобрений на исключение из правил 19 марта. Министерство предоставило разрешение 22 марта, — говорится в сообщении.

Свое решение в Хельсинки обосновали тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности, цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне в финском порту Котка задержали судно с российскими удобрениями. Власти Финляндии заподозрили, что грузовое судно Smew может быть связано с российским олигархом, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС). Всего на борту находится около 20 тысяч тонн удобрений, которые оцениваются в 10–12 миллионов евро.

Помимо этого, Турция неожиданно закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти и какие из них наиболее важные для россиян.