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Yle: В финском порту задержали судно с российскими удобрениями

Евгений Силаев
В мире
Yle: В финском порту задержали судно с российскими удобрениями
Фото: Pixabay

В финском порту Котка задержано судно с российскими удобрениями. Об этом в среду, 22 марта, сообщило финское издание Yle.

Отмечается, что власти Финляндии заподозрили, что грузовое судно Smew может быть связано с российским олигархом, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС). Всего на борту находится около 20 тысяч тонн удобрений, которые оцениваются в 10–12 миллионов евро.

— Мы выяснили, что удобрения, вероятно, принадлежат человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены, — рассказала руководитель санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара, чьи слова приводит РБК.

В случае если подозрения не подтвердятся, груз задерживать не станут, пишет издание.

Также появилась информация о том, что Турция составила список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Такое решение было связано с санкциями, введенными ЕС.

Сообщения о приостановке транзита продукции появились в начале марта. Логистические компании выражали надежду на возобновление перевозок, но также рассматривали возможность их осуществления через третьи страны.

Решение Анкары могло стать неожиданностью для России, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, запрет транзита может негативно повлиять на экономическую и промышленную составляющие.

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