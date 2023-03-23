Илон Маск заявил, что в США началось «таянье банков»

Фото: NASA / Bill Ingalls

Пока США борются с изменениями климата, банковская система страны начала таять. Об этом в четверг, 23 марта, заявил американский предприниматель Илон Маск.

– Ммм... банки тают, — написал миллиардер в ответ на пост президента США Джо Байден в Twitter о том, что гордится борьбой с изменениями климата.

22 марта ФРС США, которая выполняет функции ЦБ страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75–5 процентов годовых. Таким образом, в настоящее время ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25 процента годовых.

За последнее время в Соединенных Штатах потерпели крах сразу три банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. СМИ и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса.

Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы». Опрошенные эксперты полагают, что проблемы в банковской системе США возникли из-за повышения ставки ФРС.