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Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda

Лейла Алиева
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Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda
Фото: АГН Москва

Водолазы прекратили поиски брата основателя группы Cream Soda Димы Нова Романа, а также его друга Георгия Киселева, которые провалились под лед на Волге в Ярославской области. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пожарно-спасательной службе региона.

— Обычно мы ищем три дня, далее — по заявлению следствия. В этом месте уже нецелесообразно искать: сильное течение, их могло унести. На сегодняшний день поиски прекращены, — приводит сообщение ТАСС.

20 марта Свиргунов с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Во время праздника молодые люди решили выйти на реку и станцевать. В результате четыре человека провалились под лед: Свиргунов, его брат, бывший хоккеист Георгий Киселев, а также один из друзей музыканта. Последнего спасатели достали из воды, однако мужчина скончался в карете скорой помощи.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили тело Дмитрия Свиргунова в Волге. На следующий день в 09:00 состоялось опознание тела.

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