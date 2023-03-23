Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства технопарка на Октябрьском поле

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты завершат строительство технопарка на Октябрьском поле до конца 2024 года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В районе Щукино на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» в течение двух лет планируется завершить строительство технопарка, — сказал он.

Заммэра напомнил, что в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров в рамках реорганизации участка бывшей промзоны. В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в общей сложности инвестор построит 185 тысяч квадратных метров недвижимости на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» (застройщик территории Октябрьского поля) Татьяна Тихонова добавила, что все работы по редевелопменту бывшей промзоны собираются завершить в 2025 году.

23 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, реализация подобной инициативы создаст дополнительные 10,7 тысячи новых рабочих мест.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по одобренным в прошлом году проектам комплексного развития территорий. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.