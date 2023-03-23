Крупнейший за последние годы астероид приблизится к Земле в ночь на 26 марта

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В ночь на воскресенье, 26 марта, рядом с Землей пролетит астероид 2023 DZ2, который станет крупнейшим залетевшим на околоземную орбиту небесным телом за последние три года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в Институте прикладной математики Келдыша РАН.

Астероид будет в два раза ближе к Земле, чем Луна. Увидеть небесное тело смогут жители Северного полушария с помощью обычного телескопа. Отмечается, что он будет напоминать медленно движущуюся звезду, пишет «РИА ФАН».

Другой астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году. Об этом 11 марта сообщили в Управлении по координации планетарной обороны NASA. Объект DW 2023 заметили 28 февраля. Его размеры превышают показатели Челябинского метеорита в два раза.

Также жителям столицы сообщили, что в марте они смогут увидеть в небе сразу несколько планет Солнечной системы. На западном горизонте наблюдателям покажутся Венера, Марс, Юпитер и Уран. Кроме того, над линией горизонта можно будет заметить Нептун.