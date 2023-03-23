Вице-спикер МГД Орлов: Развитие цифровых архивных сервисов стимулирует интерес к изучению истории

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Активное развитие цифровых архивных сервисов подогревает интерес горожан к изучению истории. Об этом в четверг, 23 марта, рассказал зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов, комментируя развитие онлайн-сервиса «Моя семья».

— Развитие архивных сервисов делает сбор сведений доступнее, удобнее для рядовых москвичей, и это помогает популяризации генеалогии, стимулирует интерес к изучению истории, — отметил политик.

Орлов также напомнил, что сервис позволяет любому интересующемуся историей своей семьи найти данные о своих родственниках.

Сейчас в базе находится порядка девяти миллионов страниц метрических книг. В них содержится информация о православных, католиках, мусульманах и иудеях, которые жили в столичном регионе до революции, передает агентство городских новостей «Москва».

О данном сервисе в сентябре прошлого года рассказал глава города Сергей Собянин. По его словам, благодаря платформе по распознаванию рукописных текстов архивных документов можно вести поиск сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года.