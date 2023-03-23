Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вице-спикер МГД Орлов: Развитие цифровых архивных сервисов стимулирует интерес к изучению истории

Евгений Жуков
Город
Вице-спикер МГД Орлов: Развитие цифровых архивных сервисов стимулирует интерес к изучению истории
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Активное развитие цифровых архивных сервисов подогревает интерес горожан к изучению истории. Об этом в четверг, 23 марта, рассказал зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов, комментируя развитие онлайн-сервиса «Моя семья».

— Развитие архивных сервисов делает сбор сведений доступнее, удобнее для рядовых москвичей, и это помогает популяризации генеалогии, стимулирует интерес к изучению истории, — отметил политик.

Орлов также напомнил, что сервис позволяет любому интересующемуся историей своей семьи найти данные о своих родственниках.

Сейчас в базе находится порядка девяти миллионов страниц метрических книг. В них содержится информация о православных, католиках, мусульманах и иудеях, которые жили в столичном регионе до революции, передает агентство городских новостей «Москва».

О данном сервисе в сентябре прошлого года рассказал глава города Сергей Собянин. По его словам, благодаря платформе по распознаванию рукописных текстов архивных документов можно вести поиск сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года.

Мосгордума Москва История Архивы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте