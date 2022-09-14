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Собянин рассказал о сервисе, который облегчит москвичам поиск своих предков

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о сервисе, который облегчит москвичам поиск своих предков
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В ближайшее время правительство столицы и компания «Яндекс» откроют совместную платформу по распознаванию рукописных текстов архивных документов, предназначенную для поиска сведений о жителях Москвы и Московской губернии до 1917 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 сентября.

— В последние годы Главархив Москвы ведет систематическую работу по оцифровке метрических книг — сведений о рождении, браке и смерти москвичей и жителей Московской губернии православного, католического, лютеранского, мусульманского и иудейского вероисповеданий. Более шести миллионов страниц уже выложено в открытом доступе на профильном сервисе «Моя семья». Почти все метрические книги доступны на русском языке, — рассказал он.

Также москвичам доступно свыше 420 тысяч страниц ревизских сказок (прообразов современных переписей населения), которые содержат ценные сведения о московских купцах, мещанах, крестьянах и ремесленниках. Всего — более 7,1 миллиона архивных документов, при этом их количество растет на 50–70 тысяч страниц в месяц.

Для получения необходимой информации с помощью сервиса «Моя семья» достаточно воспользоваться ноутбуком или телефоном. Так, количество пользователей сервиса уже достигло более 10 миллионов человек, отметил Собянин в своем блоге.

Недавно столичный Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», приуроченную ко Дню знаний. В основу экспозиции легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII до начала XXI века.

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