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Приметы и советы

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы в 2022 году

Полина Пашкина
Город
Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы в 2022 году
вид на Москву / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За 2022 год метеорологи городских служб составили свыше 16 тысяч прогнозов. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Точные прогнозы необходимы для столичных коммунальщиков. Сведения позволяют заранее подготовиться к непогоде и понимать, сколько спецбригад и техники понадобится для устранения ее последствий.

Подразделение синоптиков проводит мониторинг условий и дает прогнозы. Они могут быть рассчитаны на период от трех часов до 10-15 суток, а в некоторых случаях и до месяца, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Для составления прогнозов метеорологи используют данные, которые получают каждый час со 104 устройств наблюдения на 39 дорожных автоматизированных метеокомплексах.

Чтобы собрать сведения, специалисты применяют приборы с инновационными методиками. Например, скорость и направление ветра измеряют аппаратами с ультразвуковыми датчиками.

На территории Новой Москвы установлен радиолокационный доплеровский метеорологический локатор. Благодаря ему специалисты могут определять в режиме реального времени положение атмосферных явлений, зон осадков и их тип на расстоянии до 250 километров.

Также в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы напомнили жителям столицы, что весной выход на лед может стать причиной несчастных случаев: покрытие после потепления становится рыхлым и пористым.

Метеорологи городское хозяйство Москва
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