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Стало известно, сколько петербуржцы потратили на ювелирные украшения за год

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, сколько петербуржцы потратили на ювелирные украшения за год
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в разных регионах России за 2022 год и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

Сообщается, что Петербург занял первое место на Северо-Западе по объему рынка и девятое в России — по среднему чеку на ювелирные украшения. Объем рынка ювелирных украшений в Петербурге составил 20,7 миллиарда рублей. Средний чек на ювелирные украшения вырос на 19 процентов и достиг 7722 рублей.

Объем рынка ювелирных украшений в Ленобласти за 2022 год составил всего полтора миллиарда рублей, а средний чек вырос на 17 процентов и достиг 5402 рублей. Драйвером продаж на Северо-Западе стал Петербург – его доля составила 58,50 процента.

Аналитики отметили еще один важный тренд — растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий, с 17 до 19 процентов, передает газета «Петербургский дневник».

«Вечерняя Москва» встретилась с руководителем одной из мастерских Ильей Мельником и узнала, на что обратить внимание при выборе украшения.

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