Суд заочно арестовал блогера Каца по делу о фейках о российской армии

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

Отмечается, что 23 марта следствие подало ходатайство об аресте Каца*. Суд удовлетворил заявленное требование, следует из данных в картотеке.

В реестр Каца* включило Министерство юстиции 22 июля. Причиной было названо «осуществление политической деятельности» в интересах Украины.

Позже, 29 октября, МВД объявило блогера в розыск по уголовной статье. По какой конкретно — не уточняется. В тот же день ведомство сообщило о том, что разыскивает сооснователя сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякина по делу о финансировании экстремистской деятельности.

В декабре блогер был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для взыскания стало то, что Кац* не маркирует свои сообщения в соответствии с требованием закона об иностранных агентах.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.