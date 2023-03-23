«Будут бунты»: чем странам Европы грозит усталость от украинского кризиса

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Граждане европейских государств устали от украинского конфликта. Они все чаще сигнализируют об этом правительствам стран Европы. Со временем подобная ситуация способна привести к последствиям для политиков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Европа устала

По его словам, у граждан европейских стран все чаще возникают проблемы с беженцами с Украины.

— Европа устала от конфликта, население уже не понимает происходящего на Украине. С другой стороны, появилась более высокая социальная активность беженцев. А беженцы — люди не семейные, молодые. Все конфликты, которые сейчас нарастают в Европе, — стычки на социальной почве между той группой беженцев и местного населения, которые всегда находятся в агрессивном состоянии, — пояснил собеседник «ВМ».

Как отметил Маркелов, частота подобных событий будет увеличиваться. Значительное количество новостей страны Запада скрывают, тогда как на фоне украинского кризиса в Европе ежедневно происходят тысячи проблемных ситуаций, подчеркнул эксперт.

Политолог заметил, что европейским политикам придется как-то реагировать на происходящее.

— Я думаю, будут бунты: переход количества в качество никто не отменял. У политиков будет три реакции. Во-первых, они начнут прятать подобные события, наказывая СМИ, издательства и блогеров, которые продолжат о них рассказывать. Вторая реакция — усиление контроля за такими событиями. И третья реакция — просто перестанут видеть происходящее, закрыв на это глаза, — перечислил собеседник «ВМ».

Возможны народные бунты

Как отметил специалист, европейские политики уже ощущают последствия недовольства граждан. Например, в Германии партия канцлера Шольца впервые проиграла в двух землях. Макрон впервые за 50 лет французской истории не собрал чистую победу своей партии, достигнув результата только за счет коалиции. Замены политиков в прибалтийских странах идут с утра до вечера, подчеркнул эксперт. Как и население, европейские политики тоже устали от украинского конфликта, уверен политолог.

— Усталость европейских политиков чувствуется по несогласованности их действий, по их стрессу. Просто они не могут говорить об этом. Думаю, все рано или поздно «вывалится». Где прорвет? Мне кажется, не в более-менее устойчивой северной части Европы. А вот в южной — возможно. Болгария, Греция, Кипр, Турция, Мальта, Италия, Испания — там возможны отдельные всплески народного бунта, — заключил собеседник «ВМ».

Активист польской правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский сообщил, что группа подростков с Украины напала на польских сверстников в городе Вроцлав.

Совинский разместил в соцсети видео, на котором запечатлен конфликт группы молодых людей, говорящих на украинском и русском языках с несколькими польскими подростками. На кадрах видно, как одного из поляков несколько раз бьют по лицу.