Медведев зачитал телеграмму Сталина на заседании Военно-промышленной комиссии

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время заседания Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Иосифа Сталина, адресованную одному из оборонных предприятий в 1941 году. Видео с заседания появилось в четверг, 23 марта, в Telegram-канале политика.

— Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины, — зачитал Медведев.

По словам политика, важно обратить внимание, как оценивалась работа предприятий в «схожей ситуации» во время Великой Отечественной войны. Также Медведев напомнил, что результаты таких обращений были впечатляющие. В случае невыполнения распоряжений Сталина с предприятиями «сами понимаете, что происходило», подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза сообщил о планах «взбодрить» руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью телеграмм Сталина.

14 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Осмотрев высокоточные средства поражения, он отметил, что такие изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других государств.