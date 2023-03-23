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Медведев сообщил о планах «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени

Лейла Алиева
Общество
Медведев сообщил о планах «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени
Фото: er.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что планирует «взбодрить» руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью телеграмм времен Иосифа Сталина.

— Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить, — сообщил он.

По словам Медведева, такие телеграммы «достойны, чтобы о них сказать», передает РИА Новости.

Недавно глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава оборонного ведомства отметил, что такие изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других государств. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства.

15 марта Минпромторг РФ направил в российское Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса призывного возраста, задействованных в выполнении государственного оборонного заказа для предоставления им отсрочки от службы.

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