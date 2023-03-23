Сборная России по футболу утвердила состав на товарищеский матч с Ираном

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная России по футболу проведет в четверг, 23 марта, товарищеский матч в Тегеране против команды Ирана. Стал известен состав российского коллектива.

На воротах будет стоять вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В качестве защитников выступят Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич.

В полузащите сыграют Антон Миранчук, Далер Кузяев, Данил Глебов, Арсен Захарян и Антон Зиньковский. Единственным нападающим сборной России на поле в этот вечер станет Николай Колимченко, передает «Газета.ru».

В конце февраля 2022 года все российские футбольные клубы и сборные по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранили от участия в соревнованиях.

В январе 2023 года Спортивный арбитражный суд объяснил необходимость отстранения футбольных команд из России от международных соревнований обеспечением безопасности.

В беседе с «Вечерней Москвой» шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник выразил мнение, что надеяться на скорое восстановление российского футбола на международной арене не стоит.