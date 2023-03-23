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США поставят Украине танки Abrams из собственных запасов

Евгений Силаев
В мире
США поставят Украине танки Abrams из собственных запасов
Танк M1 Abrams / Фото: public domain

США приняли решение поставлять Украине танки Abrams из собственных запасов, а не изготавливать новые. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

— Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки, — заявил Остин, чьи слова приводит РИА Новости.

Отправку на Украину 31 танка M1 Abrams анонсировали в январе в Белом доме. Помимо этого, США пообещали передать ВСУ восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88 для их обслуживания.

Позднее стало известно, что США передадут Украине более старые модели танков из собственных запасов. Это позволит сэкономить время на подготовке и доставке техники.

В беседе с «Вечерней Москвой» военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что для наступательной операции со стороны Украины у Киева нет сил и средств. Для этих целей нужны танки и авиация, которая будет прикрывать эти боевые машины от атаки с неба, а соответствующее снаряжение у Киева до сих пор отсутствует.

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