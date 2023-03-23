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Возгорание в многоэтажном жилом доме произошло в Зеленограде

Евгений Жуков
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Возгорание в многоэтажном жилом доме произошло в Зеленограде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Зеленоград, к914 Карта всех событий

В Зеленограде произошло возгорание в жилом многоэтажном доме. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пожар зафиксирован на 12-м этаже здания. Площадь горения составила пять квадратных метров. По предварительным данным, горели личные вещи и мебель на кухне.

В результате происшествия пострадал один человек, который находится сейчас в тяжелом состоянии. На текущий момент прибывшая команда огнеборцев ликвидировала возгорание.

Еще один пожар случился на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. Сообщалось, что на объекте воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

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