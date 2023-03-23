Блинкен: США открыты для конструктивной дипломатии с Россией

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Соединенные Штаты готовы к конструктивному диалогу с Россией по поводу прекращения украинского конфликта. Об этом в четверг, 23 марта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность, — заявил Блинкен, чьи слова приводит РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что сейчас США не видят со стороны России подобной готовности.

Накануне Блинкен отказался комментировать выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента России Владимира Путина. При этом он отметил, что те государства, которые являются подписантами Римского Статута, «должны выполнить свои обязательства».

Соединенные Штаты перестанут помогать украинским властям при появлении новых политических интересов. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Рандип Рамеш. Возможен ли такой сценарий и какими могут быть новые политические интересы США, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.