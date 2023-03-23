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Отец Дани Милохина рассказал о состоянии сына после аварии

Евгений Жуков
Общество
Отец Дани Милохина рассказал о состоянии сына после аварии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отец блогера Дани Милохина Вячеслав Крапчин поделился подробностями состояния своего сына после произошедшей в Таиланде аварии.

Родитель кумира молодежи поспешил успокоить поклонников своего сына и призвал не волноваться за тиктокера. По словам мужчины, Даня отделался царапинами и легким испугом. Юноша останется в Таиланде на некоторое время, чтобы восстановиться после аварии, передает «360».

О том, что Даня Милохин и рэп-исполнитель Моргенштерн* попали в аварию, стало известно 23 марта. По предварительным данным, инцидент произошел на тайском острове Пхукет, рядом с пляжем Банг Тао. Блогеры не справились с управлением скутером и врезались в автомобиль. При этом кто именно был за рулем, неизвестно.

Позже в Сети появились кадры с места ДТП с участием Милохина и Моргенштерна на Пхукете. На снимках можно увидеть разбитый скутер и легковой автомобиль.

Милохин несколько месяцев назад улетел в Соединенные Штаты, однако выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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