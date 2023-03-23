Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче со счетом 1:1. Встреча прошла в четверг, 23 марта, в Тегеране.

В первом тайме полузащитник сборной России Антон Миранчук реализовал пенальти. До перерыва счет остался без изменений.

Во второй половине игры команда Ирана также получила право на пенальти. Нападающий Мехди Тареми оказался точен и сравнял счет. В дальнейшем хозяева владели игровым преимуществом, но результат встречи остался неизменным.

Следующий матч сборная России проведет 26 марта против сборной Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

В конце февраля прошлого года все российские футбольные клубы и сборные по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранили от участия в соревнованиях.

В беседе с «Вечерней Москвой» шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник выразил мнение, что надеяться на скорое восстановление российского футбола на международной арене не стоит.

Позднее стало известно, что сборная России примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии среди мужчин. Также на турнире выступят Иран, Киргизия, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.