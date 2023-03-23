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Detik: Состоящая из россиян «маленькая Москва» разозлила жителей Бали

Евгений Жуков
В мире
Detik: Состоящая из россиян «маленькая Москва» разозлила жителей Бали
Фото: Unsplash

Местные жители острова Бали направили жалобу в иммиграционную полицию на группу туристов из России, которые арендовали жилье в одном месте и якобы не следуют местным принципам, нормам и традициям. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил портал Detik.

— Да, признаки существования «маленькой Москвы» действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе, — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди.

Чиновник также добавил, что вопрос о законности действий туристов, проживающих в «русской деревне», в настоящее время проверяется вместе с юристами иммиграционных служб, передает РИА Новости.

Руководство Индонезии и Таиланда ужесточили правила пребывания российских туристов. О том, почему так происходит, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Помимо этого, правительство острова Бали намерено ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Пока закон в силу не вступил, но, вероятнее всего, это лишь вопрос времени, рассказала руководитель турагентства Наталия Ансталь.

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