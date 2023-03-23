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Бойцы ЧВК «Вагнер» встречают большое количество нацистской символики на позициях ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Бойцы ЧВК «Вагнер» встречают большое количество нацистской символики на позициях ВСУ
Фото: kyivcity.gov.ua

Бойцы ЧВК «Вагнер» встречают много нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на Артемовском направлении. Об этом сообщил боец бронегруппы, которая выполняет задачи под Артемовском.

— Белые кресты (напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны — прим. «ВМ»). Многие автомобили имеют эту отличительную символику укрофашистских бойцов. Этой символикой они много машин помечают — танков бронетехники. Возможно на нацистскую символику отсылка, — рассказал он, показывая трофейную БМП.

Военный отметил, что при продвижении на Артемовском направлении бойцы «Вагнера» встречают достаточно много нацистской и «модифицированной» нацистской символики. По его словам, это в основном шевроны «различного разлива».

Он уточнил, что помимо белых крестов украинские боевики также часто используют изображение головы носорога как отличительный знак.

— Кресты, головы носорогов рисуют. В основном, это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает, — цитирует бойца «Вагнера» РИА Новости.

Вооруженные силы Украины сосредоточили почти 80 тысяч бойцов личного состава вокруг Артемовска. Об этом 23 марта сообщил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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