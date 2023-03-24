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Австралийский преступник, который связан с неонацистами и международным терроризмом, поехал участвовать в боевых действия на Украине. Об этом сообщило в четверг, 23 марта, издание Sydney Morning Herald.

Речь идет о Дэниеле Ньюмане, у которого есть связи с лидерами нацистов в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и британской группировки Combat 18. В этом месяце он выехал из Австралии в Малайзию перед тем, как отправиться на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Также газета сообщила, что среди иностранных боевиков, которые примкнули к украинской армии, есть «ультра-правые экстремисты». Вооруженные силы Австралии тоже признали, что по крайней мере трое их военнослужащих связаны с неонацистами.

Ньюман ранее сидел в тюрьме в штате Виктория и помогал крупной нацистской группировке в Австралии сколотить среди так называемых «арийских» заключенных новую группировку на острове Тасмания.

Бойцы ЧВК «Вагнер» встречают много нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на Артемовском направлении. Об этом 23 марта сообщил боец бронегруппы, которая выполняет задачи под Артемовском.