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Читатели издания AT высказались за раздел обреченной на поражение Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Читатели издания AT высказались за раздел обреченной на поражение Украины
Фото: president.gov.ua

Читатели американского издания The American Thinker поддержали мнение политолога Дэвида Голдмана, который предрек поражение Украины в конфликте с Россией.

Издание разместило пересказ статьи, где эксперт предрекает ВСУ поражение из-за превосходства РФ и неспособности Запада предоставить ресурсы для продолжения боевых действий. Также Голдман сослался на мнение одного из участников недавнего закрытого совещания американской военно-политической верхушки, который заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется принять мирный план, подготовленный КНР.

— Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически РФ и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, — высказался пользователь bill53.

— Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину? — написала Anna Stark.

— И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия, — заявил Curt.

США, Европейский союз и Украина будут вынуждены согласиться на все требования Российской Федерации, потому что у них не осталось «козырей в рукаве», в то время, как РФ показывает превосходство по всем фронтам. Об этом сообщается в статье турецкого издания dikGAZETE.

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