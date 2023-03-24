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Инфекционист Неронов назвал симптомы сибирской язвы

Юлия Курганова
Общество
Инфекционист Неронов назвал симптомы сибирской язвы
Фото: shutterstock

Врач-инфекционист Владимир Неронов перечислил симптомы сибирской язвы, которые легко распознать в течение двух-трех дней после заражения. Он напомнил, что источником инфекции могут быть животные, крупный рогатый скот и люди, которые с ними контактируют. Также споры сибирской язвы могут попасть в почву из оттаявших скотомогильников с утилизированными зараженными животными.

По словам медика, болезнь развивается быстро, и в 80-90 случаях случаев она протекает в кожной форме — поражения на коже имеют вид специфических язв. Иногда болезнь протекает в легочной или кишечной форме. Первая может передаваться человеку по воздуху. В начале заболевания фиксируется высокий уровень интоксикации организма.

Неронов рассказал агентству «Прайм», что сибирская язва лечится антибиотиками, и начинать их прием следует как можно скорее. Летальность заболевания составляет 10 процентов, но при несвоевременном принятии мер данный показатель может достигать 90 процентов.

Специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы в стране. Об этом 23 марта сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Здоровье Врачи Инфекции сибирская язва
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