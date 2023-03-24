Синоптики пообещали москвичам дождливую и теплую погоду 24 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 24 марта, в столичном регионе ожидается теплая погода, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–8 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

День метеоролога, который отмечается 23 марта, стал самым теплым с начала сезона, температура воздуха преодолела апрельскую отметку в плюс 10 градусов. Так, на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся почти до 12 градусов, а в центральной части столицы, на метеостанции «Балчуг», показатели приблизились к 13 градусам тепла. Однако рекорд по-прежнему держится за 2014 годом, когда столбики термометров достигли отметки в 14,6 градуса.