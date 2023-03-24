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Кандидат на пост президента Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Лейла Алиева
В мире
Кандидат на пост президента Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими
Фото: Pixabay

Крым и новые регионы являются частью России. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил лидер турецкой партии «Родина» и претендент на пост президента Турции Догу Перинчек.

— Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации, — отметил он.

Кроме того, партия «Родина» признает новые республики РФ, передает слова политика РИА Новости.

В феврале прошлого года Перинчек заявил, что Турции необходимо признать тот факт, что Крым является российским. По его словам, у Москвы и Анкары есть фундамент для сотрудничества в водах Черного моря и Средиземноморья.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американские власти не подталкивают киевский режим к попыткам вернуть контроль над Крымом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, не меняется ли риторика США в отношении Украины.

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