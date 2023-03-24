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«Истребить эту заразу»: Медведев допустил продвижение ВС России до Киева или Львова

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Истребить эту заразу»: Медведев допустил продвижение ВС России до Киева или Львова
Фото: Правительство РФ

В случае необходимости российская армия продвинется вплоть до Львова или Киева, чтобы «истребить эту заразу». Об этом в пятницу, 24 марта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит, надо идти до Киева, если до Львова — значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу, — цитирует политика РИА Новости.

Также Медведев назвал последствия в случае реального военного столкновения сильнейших армий мира чудовищными. По его словам, в ходе спецоперации России приходится сталкиваться не только с украинской армией, но и с войсками НАТО. Однако он уточнил, что подразделения западного блока принимают участие в «гибридном конфликте», а не в прямом столкновении войск.

Накануне политик назвал Украину частью России. Медведев уточнил, что российскому государству приходится «считаться с этими выдуманными границами». По его мнению, нынешние украинские территории были населены «исконно русским населением» еще в период существования Российской империи.

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