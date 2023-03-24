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Медведев назвал последствия столкновений сильнейших армий мира чудовищными

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Медведев назвал последствия столкновений сильнейших армий мира чудовищными
Фото: er.ru

Столкновение сильнейших армий мира приведет к чудовищным последствиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет, — сказал он.

Политик добавил, что в ходе спецоперации России приходится сталкиваться не только с украинской армией, но и с войсками НАТО. Однако он уточнил, что подразделения западного блока принимают участие в «гибридном конфликте», а не в прямом столкновении войск. В случае столкновения ведущих мировых держав невозможно будет понять, кто победил в битве, из-за непоправимости последствий, об этом Медведев заявил в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

Накануне зампред Совбеза заявил о росте угрозы ядерного конфликта.

В статье турецкого издания dikGAZETE говорится, что США, Европейский союз и Украина будут вынуждены согласиться на все требования России, потому что у них не осталось «козырей в рукаве», в то время как РФ показывает превосходство по всем фронтам. Российская армия, занимая доминирующие позиции в ходе спецоперации на Украине, уже подорвали мотивацию и боевой дух ВСУ.

Украина Дмитрий Медведев Россия НАТО
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