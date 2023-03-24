Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Шувалов назвал самый теплый день недели

Игорь Синельников
Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Шувалов назвал самый теплый день недели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Суббота, 25 марта, — самый теплый день на этой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Самой теплой на неделе будет суббота: днем — до плюс 14 градусов. А в самом центре Москвы — и все плюс 15 градусов, — сказал он.

Однако в воскресенье, 26 марта, стоит ожидать небольшого снижения температуры — до плюс 10 градусов. По словам метеоролога, ночью в эти дни также будет стоять приятная погода.

Шувалов в беседе с «ВМ» добавил, что начало следующей недели в столице будет довольно теплым. Такая картина сохранится до 30 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что снег в столице и Московской области растает в первой декаде апреля, в лесах он может задержаться до середины месяца. По его словам, температура воздуха при наличии снега понижается.

Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

Метеорологи Москва весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте