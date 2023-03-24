NYT: Незадокументированный подарок Трампу от главы Сальвадора нашли в отеле в Майами

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В одном из отелей бывшего американского президента и бизнесмена Дональда Трампа в Майами (штат Флорида) нашли незадокументированный подарок от президента Сальвадора Найиба Букеле — автопортрет экс-главы США. Об этом пишет газета The New York Times.

Портрет высотой около 2,5 метра обнаружили в отеле Trump National Doral de Miami. Автором картины является художник Франциско Антонио Лопес Бенавидес.

— Мое самое большое желание <...>, чтобы эта картина осталась у [бывшего] президента Трампа, потому что это подарок ему от моего президента Найиба Букеле, — цитирует деятеля искусств ТАСС.

Против бывшего президента Соединенных Штатов началась настоящая охота — сам Трамп предупреждал, что его захотят посадить в тюрьму еще 21 марта. В связи с этим политик призвал своих сторонников выйти на протесты.

Американского предпринимателя могут обвинить в фальсификации документов при якобы имевшей место плате порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее «молчание» о связи с бизнесменом.

Помимо этого, 22 марта должно было пройти формальное заседание Большого жюри в Нью-Йорке — его обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization. Бывшего президента США подозревают в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Напомним, что прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск к Дональду Трампу осенью 2022 года.