Андрей Бочкарев рассказал о строительстве образовательных учреждений на юге Москвы

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Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное планируется строительство образовательных объектов на 1625 мест. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инвестор за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 1275 мест, в составе которого предусмотрены школа на 1075 мест и детский сад на 200 мест, а также отдельно стоящий детский сад на 350 мест, — сказал он.

После окончания строительных работ объекты будут переданы городу и включены в столичную систему образования. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что застройщик обязуется ввести в эксплуатацию учебный комплекс в 2027 году, а отдельно стоящий детский сад — в 2028 году.

Объекты будут расположены на 25–26-м километрах МКАД.

20 марта стало известно о строительстве школы в Москворечье-Сабурове. Образовательное учреждение будет рассчитано на 900 мест. Строительство ведется по адресу 2-й Котляковский переулок, земельный участок № 1/1б.