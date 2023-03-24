Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве образовательных учреждений на юге Москвы

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве образовательных учреждений на юге Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное планируется строительство образовательных объектов на 1625 мест. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инвестор за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 1275 мест, в составе которого предусмотрены школа на 1075 мест и детский сад на 200 мест, а также отдельно стоящий детский сад на 350 мест, — сказал он.

После окончания строительных работ объекты будут переданы городу и включены в столичную систему образования. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что застройщик обязуется ввести в эксплуатацию учебный комплекс в 2027 году, а отдельно стоящий детский сад — в 2028 году.

Объекты будут расположены на 25–26-м километрах МКАД.

20 марта стало известно о строительстве школы в Москворечье-Сабурове. Образовательное учреждение будет рассчитано на 900 мест. Строительство ведется по адресу 2-й Котляковский переулок, земельный участок № 1/1б.

Строительство Детские сады Андрей Бочкарев Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте