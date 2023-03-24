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Pais: Лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Pais: Лидеры ЕС не приняли новых решений по Украине на саммите в Брюсселе
Фото: shutterstock

Главы стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не приняли никаких новых решений после слов президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи. Об этом пишет газета Pais.

— Зеленский предупредил глав 27 государств ЕС в этот четверг в Брюсселе, что любая «задержка» в предоставлении военной помощи, особенно истребителей..., а также уклонение от введения новых санкций могут затянуть (конфликт), — говорится в сообщении.

Европейские лидеры выразили солидарность и поддержку Украине, однако озвученные просьбы украинской стороны до сих пор не были выполнены, пишет издание.

Украинский лидер пожаловался на отсутствие значительных достижений в поддержке киевского режима и промедление при принятии необходимых стране решений. Он указал на промедление при поставках дальнобойных ракет, принятии решения о передаче Вооруженным силам Украины самолетов, введении новых санкций в отношении РФ, проведении «саммита формулы мира» и в вопросе евроинтеграции страны.

За последнее время только Словакия решилась передать украинскому государству новое вооружение — четыре истребителя МиГ-29.

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