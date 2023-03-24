Девушка поссорилась со знакомым и ударила его ножом в Новой Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Молодая жительница Коммунарки напала на своего знакомого с ножом из-за ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу в пятницу, 24 марта.

По данным ведомства, с заявлением в полицию пришел знакомый пострадавшего, который сообщил, что его друга ранили в драке. Участковый провел проверку по факту обращения.

Выяснилось, что пострадавший поссорился со своей знакомой. Потеряв над собой контроль, 21-летняя девушка схватила нож и ударила приятеля в район поясницы. Молодого человека госпитализировали. Врачи квалифицировали рану как легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемую задержали, она подписала обязательство о явке. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Похожая история произошла у подъезда жилого дома на Рождественской улице в Некрасовке. В ходе ссоры со знакомым девушка достала нож и ранила своего оппонента. Инцидент попал в объектив камеры внешнего видеонаблюдения.